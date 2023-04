Parco marino del Piceno Vantaggio o problema?

Dopo circa 15 anni è ripartito il progetto per la creazione dell’area marina protetta Parco Marino del Piceno da San Benedetto a Pedaso. Un anno e mezzo fa sette sindaci firmarono per riprendere il discorso ed ora il ministero dell’Ambiente chiede la conferma per dare incarico all’Ispra, (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), affinché proceda all’aggiornamento e la rivisitazione del progetto di allora. Secondo il portavoce dell’associazione Parco Marino del Piceno, Massimo Rossi, in questa fase i Comuni devono solo dire se intendono partecipare o meno, solo dopo saranno coinvolti unitamente agli operatori del settore. Su questo progetto sono impegnati, in una serie di 8 incontri, 5 Università e 9 docenti. Non si trova su questa linea il comune di Cupra, a differenza del collega Pierallini di Grottammare. "Abbiamo iniziato a ragionare e studiare avvalendoci di esperti per capire cosa significa Area marina protetta e cosa avrebbe portato. Ci siamo confrontati con le categorie legate al mare e quindi approfondito l’argomento con un approccio molto oggettivo a questa materia, per vedere se fosse strategica per il territorio oltre che per l’ambiente – afferma il sindaco Alessio Piersimoni. Significherebbe andare in senso contrario alla politica turistica su cui abbiamo sempre puntato e portato Cupra a un livello importante. Noi crediamo che di norme che regolano la vita del mare e del litorale ce ne sono tante e riteniamo che prima di creare un nuovo ente pubblico e inserire nuovi vincoli, sarebbe meglio investire sul maggior controllo delle norme esistenti". Insomma, gli amministratori si dividono tra favorevoli e contrari: tra chi cioè vuole investire in un turismo più consapevole e sostenibile e chi invece preferisce restare su schemi già provati per paura della burocrazia. La sfida è aperta.