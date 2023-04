"Parco marino, è inutile perdere tempo"

Per i Verdi, il Parco Marino del Piceno è un’occasione da non lasciarsi sfuggire. A dirlo è il nucleo politico locale, che avversa la decisione dell’amministrazione comunale di subordinare l’eventuale istituzione del parco a nuovi studi scientifici. Il tema, si sa, ha messo in subbuglio la maggioranza sambenedettese, che sulla questione si è mostrata tutt’altro che compatta. "Europa Verde stigmatizza l’intenzione dell’amministrazione di affidare all’Ispra un nuovo studio sulla fattibilità del Parco Marino del Piceno – scrive il coordinamento rivierasco - Un’intenzione che i Verdi giudicano un modo di prendere tempo, alla luce dei recenti tavoli convocati dal ministero dell’Ambiente per chiedere pareri agli enti locali coinvolti. Disponiamo già di tanti studi che da anni dimostrano inequivocabilmente che l’istituzione dell’area marina protetta garantirà un futuro alla fauna ittica del nostro tratto di Adriatico".