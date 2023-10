Parco marino e stoccaggio: "Interroghiamo il ministero"

Tocca ai Verdi, discutere delle questioni al centro del dibattito politico sambenedettese. Temi scottanti, quali il parco marino del Piceno e la centrale di stoccaggio del gas, che richiedono l’intervento del co-portavoce nazionale Angelo Bonelli, il quale, giunto in riviera, annuncia azioni parlamentari per conoscere lo stato dell’arte relativo ai due nodi. "Sullo stoccaggio del gas verrà presentata un’interrogazione parlamentare – ha dichiarato Bonelli all’ex Cinema delle Palme - ed è stata già chiesta un’audizione al Ministro dell’Ambiente per conoscere il futuro dei nuovi parchi marini". La centrale di stoccaggio gas, la cui realizzazione all’Agraria è stata proposta oltre 10 anni fa dalla Gas Plus, è una faccenda ancora a dir poco controversa. Scaduti i termini della Valutazione d’Impatto Ambientale (Via), la società ha chiesto la proroga di validità del parere, dall’ineludibile importanza. Tale proroga è stata negata, ma con ricorso al Tar Lazio Gas Plus l’ha spuntata, ottenendo l’annullamento di tutti gli atti che negano la proroga. Botta e risposta: il comune di San Benedetto, ricevuta la sentenza, ha deciso di impugnarla in Consiglio di Stato, enumerando i rischi idrogeologici e sismici del Piceno. In tal senso, quindi, Bonelli ha specificato: "Lunedì presenterò un’interrogazione per sapere come il governo intenda muoversi sui siti di stoccaggio: la fornitura del gas oggi non è un problema, ma con nuovi siti si darebbe adito solo a una grande speculazione". La questione del parco marino ha destato una partecipazione politica non inferiore a quella dello stoccaggio, con la destra decisa ad opporsi al progetto di istituzione di un’area protetta al largo della costa Picena. In particolare è la Lega a premere per far sì che l’esperimento non si ripeta nelle Marche Sud, visto che potrebbe implicare importanti limitazioni all’attività di pesca, soprattutto quella a strascico. "Già da tempo abbiamo chiesto un’audizione al ministro in commissione ambientale – ha detto Bonelli - per sapere se intende portare a termine la procedura. Va tenuto conto che l’indicazione Ue è quella di aumentare le aree protette del 20% entro il 2030 ma la destra mette ostacoli".

Ulteriore spazio è stato lasciato per questioni politiche, come il tentativo di convergenza fra Europa Verde e Pd: un’operazione che, alla vigilia delle ultime elezioni amministrative, è collassata su sé stessa. "So benissimo che due anni fa il Pd ha compiuto un errore strategico enorme – ha concluso Bonelli - prima negando le primarie e poi bocciando la candidatura a sindaco di Canducci. Se i dem fossero andati sul nome dei Verdi oggi avremmo avuto Canducci sindaco e non un’amministrazione di destra. Non posso che sperare in una gestione diversa per il futuro".

Giuseppe Di Marco