Parco Marino, Rossi contrattacca:: "Fake news da Marinangeli"

La discussione sul Parco Marino del Piceno si riaccende con forza dopo le parole del consigliere comunale e commerciante ittico Lorenzo Marinangeli, che ha criticato duramente l’iniziativa sostenuta da Massimo Rossi. Ma l’ex presidente della Provincia non resta in silenzio e replica con toni netti: "Ogni volta che si parla del parco arriva il suo attacco, basato su fake news che alimentano la paura tra i pescatori". Secondo Rossi, le dichiarazioni del consigliere leghista sono fuorvianti e strumentali: "Il fatto che Marinangeli operi nel commercio ittico non rende le sue affermazioni scientificamente credibili. Da quando è stato eletto, cerca di politicizzare una questione ambientale seria e strumentalizzare a fini politici i gravi problemi della pesca. Lo fa lanciando affermazioni a dir poco negazioniste". Nel merito, Rossi chiarisce che la pesca di alici e sardine si pratica oltre le tre miglia, ma questo non esclude l’importanza della fascia costiera nel ciclo biologico: "Sappiamo bene che la pesca di alici e sardine (così come la pesca a strascico, che in questo caso non c’entra nulla) si pratica oltre la fascia delle tre miglia interessate all’istituzione del Parco marino, ma è altrettanto noto che nel ciclo biologico dei piccoli pelagici la fascia costiera più ricca di nutrienti ha un ruolo fondamentale per l’accrescimento di queste specie durante le prime fasi di vita che sono tra l’altro quelle più vulnerabili per la specie. È proprio per questo che decenni fa fu vietata la pesca del bianchetto con la sciabica". Per Rossi, la conservazione della fauna marina non si ottiene solo limitando le catture, ma proteggendo gli ambienti in cui le specie si sviluppano: "Le nursery naturali vanno tutelate. Il mare non si salva chiudendo un occhio". A chi porta l’aumento dei gamberi rosa come prova della buona salute dell’ecosistema, Rossi risponde secco: "È il contrario. L’abbondanza di alcune specie termofile non è un segno positivo, ma il sintomo di un ecosistema in profondo squilibri". Infine, Rossi cita una recente ricerca del Parlamento Europeo: "Secondo lo studio "Costi e benefici delle misure di protezione spaziale", le aree marine protette portano vantaggi economici diretti alla pesca e all’acquacoltura, con maggiori redditi, occupazione e stabilità".

Emidio Lattanzi