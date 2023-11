"Parco Marino,. San Benedetto sia capofila"

Con la nascita del tavolo scientifico permanente, la riviera conta di fare grandi passi avanti nell’istituzione del Parco Marino nel Piceno. Eppure una buona parte della politica si mostra refrattaria a questo tipo di iniziativa, perché potrebbe implicare svantaggi per armatori e balneari. È il caso della maggioranza sambenedettese, tuttora piuttosto divisa sul tema, anche se il vertice comunale parrebbe aver sposato il progetto. Progetto che viene difeso dalla minoranza di centrosinistra, in particolar modo dai Verdi.

"Il comune ha mostrato una certa positività nell’intraprendere questo percorso – commenta Paolo Canducci –. All’interno dell’amministrazione non c’è ancora unanimità, ma la maggioranza della maggioranza è d’accordo, tant’è vero che il vicesindaco Capriotti ha espresso una posizione favorevole". Ciononostante, la questione non dovrebbe essere affrontata per meri interessi politici. "Il concetto – spiega ancora il consigliere – è che se si vuole usare il parco per motivi elettorali a breve termine, magari per tenersi buona una certa categoria, si perde lo spirito della norma nazionale. La tutela dell’ambiente è stata inserita in Costituzione e a ciò ora si aggiunge l’obbligo comunitario. Non si può pensare al parco come si pensa ad un’isola pedonale o ad un lavoro pubblico. L’approccio è proprio sbagliato, quindi invito i sindaci ad unirsi per rappresentare ben più del proprio pezzetto di territorio. Il mare va salvaguardato e così anche il futuro delle attività produttive: l’ideale è che San Benedetto si faccia capofila dell’iniziativa, essendo il comune più importante e grande, con maggior numero di presenze turistiche e una marineria che da anni lamenta una crisi non solo dei costi ma anche del pescato. Oggi le barche pescano perché sono diminuite nel corso dell’ultimo decennio. Il pescato stesso, è diminuito".

I maggiori detrattori sono coloro che potrebbero risultare svantaggiati dall’istituzione di un’area protetta al largo della costa Picena: ad esempio, chi fa pesca a strascico. "Quello della pesca a strascico è un finto problema – ribatte Canducci – gli unici ad essere coinvolti sarebbero i vongolari e la piccola pesca, perché il parco verrebbe perimetrato entro le tre miglia. La normativa non dice niente sullo strascico. Ora, mentre la piccola pesca non avrà problemi in quanto è compatibile con una gestione sostenibile dell’attività, i vongolari, invece, rischiano di essere penalizzati. Il compito delle amministrazioni quindi, è di impegnarsi a proteggere questa categoria trovando il giusto compromesso nel regolamento da approvare. Il tutto, però, sempre mettendo al primo posto la tutela del mare. Mi pare che il comitato promotore abbia già espresso questo intendimento: l’area protetta è per il futuro di tutti, e non è contro nessuno.

Giuseppe Di Marco