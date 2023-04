Parco Marino, tra favorevoli e contrari

Sull’istituzione del Parco Marino del Piceno si stanno aprendo due fronti e quello del No, che arriva da comune e dagli operatori della pesca, della balneazione e dagli albergatori di Cupra Marittima, una riflessione la sta creando anche in altre realtà del territorio. I promotori del Parco stanno facendo un grosso lavoro di promozione e sensibilizzazione, anche e soprattutto, con un ciclo di conferenze per far conoscere le ragioni dell’area protetta marina, affiancati da 5 Università ed illustri relatori, ma difficilmente riuscirà ad attrarre dalla loro parte chi sul mare e con il mare lavora. Di recente c’è stato uno scambio di vedute tra i Promotori del Parco e il vice presidente della Commissione Ambiente della Camera e deputato azzurro Francesco Battistoni che ha evidenziato come il Ministero dell’Ambiente "in risposta alla sua interrogazione, ha testualmente espresso l’intenzione di voler valutare la vicenda in maniera approfondita, al fine di acquisire la posizione ufficiale di tutti i portatori di interesse. Su questa strada continueremo a lavorare, anche se ciò - conclude con una frecciatina Battistoni - potrebbe negare la medaglia all’ambiente ai soliti soggetti noti del nostro territorio".