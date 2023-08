Parco Marino, un incontro per informare

Domenica prossima 13 agosto, a Grottammare, ci sarà ancora un incontro per affrontare il tema del Parco Marino del Piceno e della sostenibilità alimentare ed ambientale. I dati sul futuro sono piuttosto allarmanti alla luce degli eventi che coinvolgono l’Italia dove, dal 2010 a giugno 2023 sono stati registrati 96 eventi meteo estremi che hanno causato danni all’agricoltura, di cui 38 grandinate, 21 casi di trombe d’aria e raffiche di vento, 15 allagamenti, 11 casi di siccità prolungata, 8 esondazioni fluviali. Nel 2023 i livelli di CO2 continuano a crescere, a luglio per 4 giorni di fila la temperatura media globale ha raggiunto il record di 17 gradi. Nel mondo ogni anno si producono in media 2,25 miliardi di tonnellate di rifiuti ed in media, soprattutto nei paesi cosiddetti sviluppati ogni persona consuma più di mille calorie rispetto al proprio fabbisogno. Le specie animali e vegetali si riducono progressivamente. Oggi meno del 25% della superficie terrestre è ancora in condizioni naturali. Se la temperatura del mare aumenterà ulteriormente ci sarà un cambiamento profondo della fauna ittica con la conseguente crisi del settore ittico. Stime recenti indicano che tra il 40 e il 70% degli stock ittici nelle acque europee sono attualmente sovrasfruttati. Per questo domenica, alle 18 presso il Villaggio dei pescatori, presentati da Franco Piunti promotore del Parco Marino del Piceno, Sergio Veroli, Presidente di Consumers Forum che da 20 anni è il luogo di confronto su queste tematiche tra le più importanti aziende italiane e 13 associazioni nazionali dei consumatori, insieme a Gianfranco Collina, in rappresentanza delle più importanti associazioni dei consumatori marchigiane, stimoleranno riflessioni sul ruolo dei consumatori e sulle modalità con cui essere informati in maniera corretta.