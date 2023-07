Parco Marino: una storia lunga 32 anni

Il Parco Marino del Piceno sembrava cosa quasi fatta 32 anni fa e prevedeva un’estensione di 40 Km di costa, da Porto S. Elpidio a Martinsicuro e rientrava in un progetto più ampio con il collegamento con i parchi fluviali e quello dei monti Sibillini. C’è un bellissimo articolo sul giornalino "L’Arancio" dell’allora Archeoclub di Grottammare pubblicato nell’estate del 1991 a firma di Silvana Scaramucci, che per anni fu anche la nostra collaboratrice per la cultura. Tra i fautori del Parco Marino del Piceno vi erano: l’istituto di biologia dell’Università di Camerino, l’Istituto di Ricerca pesca marittima del Cnr di Ancona, il Multizonale dell’Usl 24 (AST 5 di oggi), l’Ipsia, lo Ial, il Museo Ittico e il Museo Marinaro di San Benedetto, il Museo Malacologico di Cupra, ma soprattutto la marineria che allora contava 6 mila addetti a terra e 1.300 persone imbarcate, quattro società di maricoltura e l’Istituto Zooprofilattico per il controllo chimico, fisico e biologico delle acque e la tossicologia delle alghe. Si trattava di un parco marino comprensoriale ideato dall’allora assessore al turismo del comune di Grottammare Franco Piunti, che aveva trovato l’adesione delle sette amministrazioni comunali interessate, ratificate dai rispettivi consigli comunali tranne che di Cupra Marittima e Porto S. Elpidio, che non avevano ancora riunito il Consiglio, ma che avevano fatto avere la loro adesione verbale, poi la Regione Marche, la capitaneria di porto di San Benedetto e il Multizonale.

Nell’articolo la Scaramucci ricordava che l’Iter doveva poi prevedere l’incontro con l’allora assessore provinciale Giancarlo Ciccanti e con l’assessore regionale Fabio Benni, per poi passare all’audizione con gli esponenti della VIII Commissione e con i Ministeri della Marina Mercantile e dell’Ambiente. La Legge regionale n. 52 del 74 aveva consentito di individuare nelle Marche 5 aree protette "per il valore naturalistico e ambientale, per la fauna e la flora strettamente condizionate dalla natura del fondale".

"Con l’istituzione del Parco Marino - veniva specificato - si sperimentano nuove tecniche per il ripopolamento della fauna ittica, si regolamenta la pesca delle vongole e dei mitili in genere, si instaura un diverso rapporto con il mare. Si incentiva l’acquacoltura che costituisce per il mare ciò che l’agricoltura ha costituito per la terra con la differenza che la terra deve concimarsi, mentre il mare si nutre del suo plancton". Adesso tutto è tornato in discussione e con un numero minore di Comuni.

Marcello Iezzi