Parco Rambelli, fondi per restaurare l’ingresso

È stato presentato alcuni giorni fa in sala consiliare, il patto intercomunale per lo sviluppo e l’integrazione delle aree urbane, grazie al quale San Benedetto potrà intercettare fondi per riqualificare parco Rambelli e avviare iniziative turistiche, nonché altre relative al contratto di fiume Tronto: per il primo progetto il comune rivierasco potrebbe incamerare 300mila euro, per il secondo altri 600mila. Il tutto è stato presentato in commissione dall’assessore al bilancio Domenico Pellei, il dirigente Giorgio Giantomassi e Sergio Trevisani, responsabile del servizio ‘Politiche comunitarie e transizione ecologica’.

L’accordo di collaborazione, nello specifico, è stato siglato da Ascoli, San Benedetto, Castel di lama, Colli, Cupra Marittima, Folignano, Grottammare, Monsampolo, Monteprandone e Spinetoli: l’iniziativa fa riferimento ai fondi regionali Fesr 2017-2027, nonché al Fondo di Sviluppo Europeo 2021-2027, e mira alla realizzazione della strategia territoriale urbana ‘H20: l’elemento unificante’. È in questa corniche che i comuni di Ascoli e San Benedetto hanno inteso disciplinare i rapporti reciproci, per mettere in concreto un intervento denominato ‘Parco Etnografico Museo Cerboni Rambelli: una nuova vita per il polmone verde nel pieno centro cittadino’: a tal fine, quindi, le due amministrazioni hanno sottoscritto uno specifico protocollo di intesa, per una progettualità che dovrà chiudersi entro il 2028 e che restituirà al parco un ingresso restaurato e totalmente rinnovato.

In commissione la minoranza ha avuto modo di esprimere alcune perplessità. Paolo Canducci, ad esempio, ha chiesto come mai non si sia deciso di puntare su un intervento di housing sociale. L’assessore al bilancio ha chiarito che da tempo l’amministrazione aveva in animo di restituire villa e parco alla città. Dal canto suo, Emanuela Carboni ha domandato perché l’amministrazione non abbia tentato di intercettare questi fondi con un progetto per il Ballarin. Sempre Pellei ha fatto notare come per il restyling dell’ex stadio siano stati stanziati già quasi 3 milioni di euro, considerando i 2.680.000 in parte intercettati da Pasqualino Piunti e i 450mila euro messi a disposizione dalla Fondazione Carisap.

Va ricordato che villa Cerboni Rambelli, edificio risalente all’800 e proprietà comunale dal 2001, è inserita in una tenuta con un giardino di circa 12mila metri quadrati. Sull’immobile invece verrà fatto un intervento di consolidamento e restauro conservativo con destinazione museale.

Giuseppe Di Marco