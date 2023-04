Parco San Paolo, fontana ripulita

Il comune di Spinetoli sta mettendo a punto una serie di interventi per la valorizzazione dei beni comunali. E’ stata ripulita la fontana del parco San Paolo, vicino all’omonima chiesa di Pagliare del Tronto. Il Comune ha investito una spesa di 3.500 euro. Il sindaco Alessandro Luciani ha dichiarato: "Confidiamo nella sensibilità della cittadinanza a preservare il decoro dell’opera. Nell’area del parco è attiva la videosorveglianza a tutela della zona contro atti vandalici e imbrattamenti". Intanto in sinergia con la società PicenAmbiente il Comune sta realizzando un eco-parco e un parcheggio nei pressi dell’azienda della PicenAmbiente che si occupa della gestione dell’Impianto di selezione e recupero dei rifiuti, contemporaneamente verrà sistemata anche la viabilità e il manto stradale di via Piave.