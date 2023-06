Parco urbano, non piace la ringhiera sul cemento armato

Il progetto di realizzazione del nuovo parco urbano tra via Cilea e via Toscanini, lungo la provinciale Cuprense, vanno avanti. Intanto è comparsa una massiccia ringhiera di ferro montata su un basamento di cemento armato, che non piace ai cittadini. Un colpo impattante. Diverse le lamentele arrivate alla nostra redazione, con tanto di fotografia. Probabilmente non piace ai più, politici compresi, ma dal Comune fanno sapere che è stata una scelta tecnica per consentire l’approvazione del progetto. In quel punto in cui il camminamento

costeggia la provinciale Cuprense, non poteva essere realizzata una staccionata di legno com’è avvenuto per il resto dei percorsi interni al parco. Non garantisce sicurezza.

Era indispensabile proteggere i frequentatori del parco. In questi casi, fanno sapere gli amministratori, l’aspetto sicurezza ha la priorità su quello ambientale e di immagine di un territorio.