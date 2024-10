Paretta comandante del nucleo investigativo dei carabinieri

Cambio al vertice nel Nucleo Investigativo del Reparto Operativo dei carabinieri di Ascoli. Il tenente dei Ernesto Parretta ha assunto il comando del Nucleo investigativo, subentrando al maggiore Pietro Fiano, già al comando dal 2020, destinato a Pescara come comandante. Parretta, 56enne, nell’Arma da 37 anni, laureato in Giurisprudenza e in Scienze dell’Amministrazione, è originario della provincia di Napoli ma naturalizzato in Abruzzo. Negli ultimi tre anni ha retto il comando della sezione Radiomobile del Nucleo Operativo della Compagnia di Termoli, in Molise, dove è stato protagonista di importanti risultati operativi. In precedenza l’ufficiale, nel ruolo ispettore, è stato comandante della Stazione carabinieri di Pineto e addetto al Nucleo Investigativo dei Comandi provinciali di Teramo e Pescara.