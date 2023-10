Pari opportunità, la presidente è Lina Lanciotti

Ripartono i lavori della Consulta per le Pari Opportunità del comune di Grottammare. Per il nuovo quinquennio amministrativo, il comitato di coordinamento è composto da: Oriana Vitarelli, Monica Pomili, Martina Sciarroni, Maria Rita Bartolomei, Alessandra Biocca, Stefania Steca, Lina Lanciotti. Quest’ultima, è stata investita anche del ruolo di Presidente e sarà affiancata da Maria Rita Bartolomei nel ruolo di vice presidente. Il tema che ispirerà tutte le iniziative per l’annualità 20232024 è "Il corpo naturalizzato". Si è svolta già la prima riunione del gruppo eletto dall’assemblea la settimana scorsa. All’ordine del giorno, la nuova programmazione che punta molto sull’apporto delle nuove "leve", come fa notare la consigliera delegata Martina Sciarroni: "Sono felice di constatare che quest’anno alla Consulta si sono avvicinate tante nuove giovani donne. Credo che il ruolo della Consulta sia quello di proporre e realizzare iniziative di sensibilizzazione e informazione, ma anche di creare, nel tessuto sociale, un luogo di rete e accoglienza per tutte le donne, dove potersi confrontare e attuare azioni concrete per affermare e migliorare la propria condizione al femminile".