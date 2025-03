Parla l’agronomo: "Ingiusto attaccare il consorzio della Dop. L’oliva va tutelata"

Sulla vicenda della tutela dell’Oliva Tenera Ascolana Dop si sono susseguiti gli interventi dopo la lettera inviata dal Consorzio di Tutela e Valorizzazione e firmata anche da Copagri, Cia, Confagricoltura e Coldiretti al Governo. Sono intervenuti sull’argomento l’onorevole Mirko Carloni, l’assessore regionale Andrea Maria Antonini e la consigliera regionale Monica Acciarri ha presentato una mozione al presidente della Giunta della Regione Marche. Ieri anche lo stimato agronomo Ugo Marcelli, ha voluto dire la sua anche nel suo ruolo di coltivatore, sul tema dell’oliva tenera ascolana.

"Conduco un’azienda di 10 ettari di terreno nel territorio piceno con 2 ettari coltivati a tenera ascolana. Le olive prodotte in parte vengono deamarizzate per la preparazione delle olive ripiene, in parte utilizzate per l’estrazione dell’olio extra vergine. Le condizioni in cui mi trovo oggi ad operare sono molto cambiate rispetto a quelle di alcuni anni fa in quanto è stato istituito il Consorzio dell’Oliva Tenera Ascolana del Piceno Dop al quale io sono iscritto. Da quando attuo tutta la filiera dell’oliva tenera ascolana, il bilancio del comparto della mia azienda è cambiato di molto e in positivo. In un ettaro di tenera ascolana impiantata con i sesti 6 x 6 ci sono 275 piante di cui 250 in produzione, se si escludono le 25 piante impollinatrici. Considerando una media di circa 10 chili di olive adatte alla farcitura, come indicato dal Disciplinare della Dop, e che le olive vengono vendute circa a 3,50 euro al chilo, si riesce a ricavare ad ettaro una produzione lorda vendibile di 8.750 euro. Poi ci sono le olive che per le loro dimensioni non sono adatte a essere deamarizzate e farcite, per cui sono destinate a produrre l’olio extra vergine di oliva. È importante ricordare che da poco tempo nella Regione Marche si è costituito un Consorzio Igp Marche-Olio e uno dei prodotti inseriti è il mono varietale di tenera ascolana. Quindi – ha proseguito Marcelli – considerando la produzione di olio extra vergine di tenera ascolana, si deve aggiungere il contributo dell’olio; si arriva così ad una produzione lorda vendibile all’incirca di 11.000 euro ad ettaro. L’oliva di tenera quindi garantisce nella media collina marchigiana un reddito di gran lunga superiore ad altre colture e si fregia di un marchio Dop per le olive ripiene e uno Igp per l’olio extravergine di oliva con garanzie di una tracciabilità e genuinità".

"Come agricoltore ho trovato impropri gli attacchi fatti al Consorzio della Dop da parte degli industriali che, invece, dovrebbero riflettere su questo aspetto: si lamentano giustamente dei prodotti italiani copiati nel mondo che vanno a penalizzare le nostre produzioni nazionali. Allora le olive ripiene realizzate con le olive spagnole o greche fatte passare per tipiche ascolane cosa sono? Sottolineo quindi ancora una volta – ha concluso quindi l’agronomo Marcelli – l’importanza della tutela e della valorizzazione di questo nostro prezioso gioiello: l’Oliva Tenera Ascolana del Piceno Dop. Solo con le azioni esercitate dal Consorzio, gli agricoltori possono salvare il loro reddito, evitare l’abbandono delle campagne, dare ai giovani un’opportunità per rimanere ancorati al territorio".

Valerio Rosa