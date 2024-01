Parma, Delprato:: "Il nostro obiettivo è vincere il campionato"

Il Parma sogna di chiudere la stagione esattamente come si è concluso il suo 2023, ovvero in prima posizione. Stavolta i ducali cercheranno di non farsi sfuggire l’atteso ritorno in massima serie. La ripresa li vedrà sfidare proprio l’Ascoli al Tardini nel match programmato per domenica 14 gennaio (ore 16.15). "Il nostro obiettivo è vincere il campionato e andare in serie A – commenta il difensore Delprato –. Ogni giorno arriviamo qui al campo per portare a casa questo obiettivo: lavoriamo sodo per toglierci questa soddisfazione. Poi nel calcio ci sta tutto, ma noi daremo il massimo. La fascia di capitano è una soddisfazione e una bella responsabilità che a 24 anni non ho paura di prendermi. Cerco di fare il massimo per la squadra. A centrocampo ho giocato poco, solo qualche spezzone poi mi sono sempre alternato tra il ruolo di centrale e quello di terzino. Mi trovo bene in entrambe le posizioni. Entrambe le vesti hanno risvolti positivi".