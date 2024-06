Parola alle urne. Fioravanti-Nardini, si sceglie il nuovo sindaco della città

Bocche cucite allo scoccare esatto della mezzanotte. Il dado è tratto: i giochi sono fatti. Manca solo il responso del popolo che ha già deciso inconsciamente ed esprimerà la propria volontà oggi e domani nelle urne. Da qui uscirà il nome del sindaco che guiderà la città nei prossimi cinque anni. La sfida Fioravanti-Nardini di fatto si è conclusa ieri pomeriggio in centro, nel cuore pulsante della città, a colpi di arringhe finali. Il sindaco uscente ha scelto piazza del Popolo per il suo comizio conclusivo. Presente per l’occasione anche il presidente della regione Marche Francesco Acquaroli. Lo sfidante invece ha concluso la propria campagna elettorale in largo Crivelli. "Voglio ringraziare sinceramente di cuore tutte le candidate e i candidati – esordisce Fioravanti –. Oggi è un giorno simbolo in cui si chiudono cinque anni duri, difficili, complicati, ma meravigliosi. Se dovessi tornare dietro lo rifarei. Un percorso stupendo. Ringrazio tutti: gli assessori, i consiglieri e tutti coloro che hanno lavorato al mio fianco. Un grazie va anche a tutta la mia famiglia e qui voglio ricordare mio nonno con cui ho festeggiato in questa piazza nel 2019. Abbiamo superato insieme tante difficoltà con coraggio e visione. Proprio la visione ci ha permesso di affrontare le questioni delicate andando contro ogni pronostico e contro ogni consiglio politico. Ci dicevano era meglio non chiudere il ponte di San Filippo e lo abbiamo fatto. Ringrazio tutti i cittadini che hanno mostrato grande comprensione. Lo abbiamo fatto in corso Trento e Trieste. Anche qui l’intervento era sconveniente e scomodo. Non ho mai fatto polemiche e ho sempre evitato di farle. Oggi però due risposte devo darle perché si vota. A chi ci ha contestato con delle bugie voglio rispondere con la verità. Abbiamo fatto un accordo di coalizione e stabilito delle regole. Chi veniva da fuori poteva fare una lista e contribuire, poi qualcuno ha pensato di infilarsi dentro il centrodestra per poi sottrarre voti e portarli al centrosinistra. Abbiamo preferito dire no, magari perdendo qualche voto ma senza perdere la dignità. E questo lo abbiamo fatto per il popolo. Andiamo incontro ad un rischio, ma non vogliamo abbassare la testa. Abbiamo garantito la stabilità e la governabilità di questa città. Sono contento di aver fatto un percorso entusiasmante e che non voglio terminare domenica. Non prometto il benessere nei confronti di tutti, ma prometto che saremo al fianco di chiunque per risolvere i problemi che dovremo affrontare. Come accaduto nel corso della pandemia. Non voglio lasciare le cose a metà. Voglio chiudere tutti i cantieri Pinqua, il discorso ex Carbon, il ponte di Monticelli, abbiamo riscattato i parcheggi, ma soprattutto voglio portare avanti una classe dirigente forte e un nuovo modo di fare politica. C’è stata una grande dinamicità di tutti i dirigenti, abbiamo messo oltre 33 milioni nelle misure in aiuto delle famiglie e delle persone fragili con bonus bebè, aiuti per affitti e bollette. Siamo stati vicini alle persone con difficoltà come gli anziani e i più fragili. Abbiamo dimezzato le tariffe dei parcheggi. Abbiamo proposto un nuovo piano della sosta dove il comune sarà protagonista. Sul fronte università è stato fatto un lavoro impressionante per università, lavoro e scuole. In fase di esecuzione ci sono tanti istituti con ben 17 scuole arrivate. Abbiamo riportato ad Ascoli l’università di agraria dopo che qualcuno l’aveva scippata. A breve avremo un nuovo corso un paesaggio e sviluppo. La formazione deve diventare un volano di crescita culturale per tutti. Siamo un comune ciclabile e questo è grazie ad un lavoro importante e un Biciplan sviluppato per dare un senso a chi usa la bicicletta. Ci sono stati tantissimi eventi sportivi. Abbiamo lavorato tanto sulle strutture. Un ultimo pensiero lo rivolgo ai giovani. Sono loro che rappresentano in nostro futuro. E a loro devono essere indirizzate le scelte future. A metà? No grazie, ancora insieme".

Poco prima del discorso finale del candidato della coalizione di centrodestra a circa duecento metri di distanza Emidio Nardini ha ribadito la propria sfida nel costituire un’alternativa. "L’amministrazione dovrebbe conservare quello che abbiamo e cercare di migliorarlo – sostiene –. Questo non è successo e non succede dal punto di vista strutturale, ma anche culturale. Ci deve essere un altro concetto che è quello della trasformazione. Ciò vuol dire che non puoi trasformare le cose, ma le devi migliorare. Va fatto un lavoro sugli ascolani. Avere ascolani contingenti. I cittadini non possono farsi irretire da questa cappa che è durata cinque anni e alla quale bisogna dire basta. Bisogna fare questo tipo di lavoro culturale e a questo ci dedicheremo nei prossimi anni per uscire da questa situazione di aculturalità. C’è un pensiero unico che è quello della capacità non critica di questi giovani che si accontentano di avere qualche manifestazione in piazza ogni tanto. E di cui il sindaco uscente si vanta di averne fatte cinquecento. Ma da queste come si esce? Non c’è un filo culturale che porta alla crescita delle persone. Questo sarà per noi un impegno grande, oltre a quello delle strutture di cui si è detto tanto soprattutto negli ultimi tre mesi. I giovani vanno via perché non c’è la ricerca. Questo è un fatto nazionale. Mio figlio è appena tornato dell’Inghilterra. Dobbiamo investire su questo. Bisogna mettere soldi nella ricerca e nella sanità. Nel nostro piccolo noi possiamo farlo con i soldi del Pnrr. Anziché acquisire palazzi e pensare alle social housing, forse bisognerebbe creare punti di ricerca e di formazione. Come ad esempio nella bioagricoltura. Anche sul discorso universitario bisognerebbe fare ricerca e quindi generare commercio. Questo vuol dire dare lavoro e futuro alla gente. Vogliamo questa idea nuova di città. La ricerca sulle ricerche dei materiali in grado creare filiere associate con le grandi aziende del territorio. E questo si potrebbe unire anche con le università. Vogliamo anche un centro di ricerca da creare qui proprio sui materiali".

Massimiliano Mariotti