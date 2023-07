Parolisi fuori dal carcere dopo 12 anni: le sue parole a Chi l’ha visto

Ascoli, 5 luglio 2023 – Si dichiarerà ancora una volta innocente o dopo aver trascorso in carcere 12 anni confesserà l'omicidio di sua moglie, Melania Rea? C'è curiosità per ascoltare l'intervista che Salvatore Parolisi ha rilasciato alla trasmissione televisiva ‘Chi l'ha visto?’ in onda stasera in prima serata su RaiTre.

"Con il mio nome sarà dura, troppi pregiudizi”, afferma ai microfoni Rai nella breve anteprima già diffusa dal programma.

L'ex militare del 235° Reggimento Piceno sta scontando la condanna a 20 anni per l'omicidio di sua moglie Melania Rea, scomparsa nel nulla il 18 aprile 2011 e trovata morta al Bosco delle Casermette a Ripe di Civitella, nel teramano.

Ad ucciderla con 35 coltellate per la giustizia italiana è stato Parolisi che ha sempre negato di essere lui l'omicida.

La coppia viveva a Folignano insieme alla loro figlioletta Vittoria, di cui Parolisi non ha più la patria potestà e che è stata affidata ai nonni materni che vivono in Campania. Ora ha 13 anni, all’epoca dell’omicidio della madre, avvenuto mentre lei dormiva in macchina, aveva 18 mesi.

Trascorsi 12 anni in carcere, grazie alla buona condotta Salvatore ha cominciato a fruire di permessi premio ed è in occasione di uno di questi che, in un fine settimana, è stato intercettato da una troupe di "Chi l'ha visto” rispondendo alle domande della giornalista che lo ha avvicinato.