Parolisi e le parole choc in tv: il peggio su Melania. Ecco cosa ha detto

Ascoli Piceno, 7 luglio 2023 – “Ciò che pensa Parolisi delle donne è purtroppo comune a molti uomini, si deduce dai tanti, troppi, femminicidi che purtroppo dobbiamo registrare ancora".

E’ solo uno dei tanti commenti apparsi sui social dopo l’intervista concessa da Salvatore Parolisi alla trasmissione televisiva ‘Chi l’ha visto?’ durante la quale l’ex caporal maggiore del 235° Reggimento Piceno ha negato ancora una volta l’accusa di aver ucciso la moglie Melania Rea come invece sostiene la giustizia italiana che l’ha condannato per questo a 20 anni.

Ne ha scontati 12 e sta godendo di permessi premio, meritati attraverso la buona condotta e l’attività lavorativa di centralinista nel carcere di Bollate dove è detenuto. Al netto del fatto che può anche essere naturale negare un’accusa così grave, ad indignare è stato in particolare la mancanza di rispetto nei confronti della moglie. A lei Parolisi ha vigliaccamente scaricato la responsabilità delle sue scappatelle con amanti nelle varie città dove ha lavorato, compresa l’ultima, quella con la soldatessa della caserma Clementi di Ascoli dove lui lavorava come istruttore.

"Non avrei mai lasciato Melania per Ludovica, anche se a mia moglie rimprovero di avermi lasciato solo troppo spesso, andando dalla madre in Campania o facendo venire su lei e noi non potevamo avere più rapporti" ha detto Parolisi.

E ancora: "Le davo ogni mese 500 euro sui 1.300 che guadagnavo: se non è amore questo…". Parole offensive senza rispetto per la memoria di Melania, addirittura anche al di là del fatto che sia lui o meno l’assassino. Non a caso l’avvocato Antonio Cozza, suo legale ha disapprovato il fatto che il suo assistito abbia rilasciato l’intervista lasciandosi andare a dichiarazioni di questo tenore. Probabilmente ha messo anche a rischio uscite future dal carcere.

Il penalista ha però tenuto a spiegare che i permessi premio Parolisi se li è assolutamente meritati tenendo un comportamento irreprensibile in carcere. "Non serve che un detenuto si penta, ma basta che avvii un percorso introspettivo" ha detto in tv l’avvocato Cozza.

"I permessi vengono concessi dal magistrato di sorveglianza dopo aver preso atto della relazione redatta dall’equipe di psicologi, psichiatri, del direttore del carcere, etc". Parolisi spera di trovare un lavoro per poter uscire dal carcere già l’anno prossimo. In ogni caso, se continuerà a tenere un comportamento corretto, grazie agli sconti previsti, finirà di scontare la pena entro il 2028.