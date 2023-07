Parolisi, permessi revocati. Melania ancora senza pace: "Nessun rispetto per le vittime"

Ascoli, 29 luglio 2023 – Si torna a parlare di Salvatore Parolisi, l’ex militare dell’Esercito condannato a 20 anni di carcere per aver ucciso il 18 aprile 2011 la moglie Melania Rea con la quale viveva a Folignano, con la figlioletta Vittoria.

Lo spunto resta quello dell’intervista rilasciata da Parolisi durante un permesso premio alla trasmissione televisiva Chi l’ha visto? che ha indignato non solo la famiglia della povera Melania, ma anche l’opinione pubblica.

A seguito di quella intervista il magistrato di sorveglianza di Milano ha revocato a Parolisi i permessi programmati fino a ottobre prossimo. Attraverso l’avvocato Mauro Gionni, Gennaro e Michele Rea, rispettivamente padre e fratello di Melania Rea, hanno fatto istanza al magistrato di sorveglianza di Milano Rossanna Calzolari, affinché "voglia valutare la condotta tenuta dal condannato durante il permesso premio rilasciato come ostativa alla concessione dello sconto di pena di cui alla liberazione anticipata, per il semestre corrente e per ogni semestre futuro, fino a quando lo stesso non dia prova di aver partecipato con consapevolezza all’opera di rieducazione, come richiesto dall’art. 54 dell’ordinamento penitenziario".

Per l’avvocato Gionni e la famiglia Rea, "l’intervista (non autorizzata!) dimostra che Parolisi non ha compreso il valore e il significato degli stessi benefici di cui gode. Le sue dichiarazioni dimostrano l’assenza di consapevolezza del rispetto per le vittime di reato, la defunta moglie, accusata di essere la causa dei suoi tradimenti, e la suocera, colpevole di essere stata invadente dopo la nascita della figlia. Le sue dichiarazioni – prosegue l’avvocato – mostrano anche assenza di consapevolezza del rispetto per le donne: tutte, comprese l’amante, colpevole di aver creduto alle sue promesse bugiarde. Consapevolezza non raggiunta, per il quale è necessario che il condannato svolga ancora del lavoro introspettivo in carcere e si confronti con i temi dolorosi che hanno accompagnato la vicenda. Ciò al fine di restituire piena dignità alle vittime ed alla loro storia, in un’ottica riparativa per lenire il dolore generato".

Rilasciando la nota intervista, secondo Gionni, Parolisi "non ha mostrato nessun risentimento verso il gesto compiuto, verso la moglie defunta, i genitori della stessa e la figlia, che ora ha un’età tale da comprendere l’accaduto".

