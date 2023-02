"Parte delle risorse del Bim Tronto da sempre dedicate all’istruzione"

Presidente Contisciani, il Bim Tronto è da sempre al fianco dei Campionati di giornalismo. Questo significa che si tratta di un progetto a cui tenete molto?

"Come presidente del Bim Tronto ritengo i Campionati di Giornalismo un progetto lodevole che permette alle ragazze e ai ragazzi di raccontare loro stessi, il territorio e gli argomenti di attualità".

Il mondo dell’istruzione è uno dei cardini dell’azione del Bim Tronto: perché?

"Il Bim Tronto dedica parte delle proprie risorse all’istruzione perché investire nella scuola e nella cultura è per noi un valore aggiunto. In questi ultimi dodici anni i progetti relativi a scuola e cultura hanno rappresentato la prima voce del bilancio, una scelta netta e coraggiosa, pensando alla generazione futura che è la nostra verde speranza". Quali sono le iniziative che portate avanti sul territorio per gli studenti?

"Da oltre dieci anni abbiamo messo a disposizione del Piceno una somma pari a circa due milioni di euro per progetti scolastici e accademici e altri interventi. Il progetto "S.P.E.E.D: screening e prevenzione della dislessia in età evolutiva" proposto da Centralmente. Il progetto "Esperienze tra storia, natura e leggenda", a cura dell’APS Vivo, che prevede visite didattiche nei musei del Sistema Museale Piceno, esperienze e laboratori sensoriali. Il progetto "BIM BUM BAM news - Tg dei ragazzi", a cura della redazione di Vera TV. La decima edizione delle Olimpiadi dell’Inglese, finanziate dal Bim Tronto e ideate dal Centro Studi Alpha (Csa), dedicate agli studenti del 4° e 5° anno. Quest’anno abbiamo deciso di arricchire il ‘Pacchetto Scuola Bim’ con un numero maggiore di borse di studio e una valorizzazione verso gli studenti che sono rimasti a studiare nel Piceno".

Crede che un progetto come i Campionati di giornalismo possa aiutare a formare cittadini più maturi e consapevoli, anche grazie alla comprensione del mondo dell’informazione?

"Permettere alle ragazze e ai ragazzi di cimentarsi con la scrittura e la comprensione di come si realizza un giornale, li aiuta a sviluppare un pensiero critico. Il mondo dell’informazione sta attraversando un’epoca di profondi mutamenti, in cui si stanno sperimentando modi diversi di fornire informazioni affidabili. Interagire con questo mondo permetterà loro di sviluppare competenze e professionalità".

Quali sono, a suo avviso, gli strumenti che le giovani generazioni devono possedere per orientarsi in una società in cui le fake news e il ‘bombardamento’ mediatico rischiano di far perdere l’orientamento?

"Per non perdere l’orientamento, in questa fase storica, praticate il dubbio, ricordandovi che i social nascono come fonte di intrattenimento e non di informazione. Chiedetevi sempre da quale fonte viene la notizia e uscite dai social, andate sui motori di ricerca a verificare la notizia".