Parte il cantiere nell’area a sud della darsena turistica nel porto

Sarà riqualificata l’area d’accesso alla zona sud della darsena turistica nel porto di San Benedetto, con un progetto condiviso dal comune di San Benedetto e dall’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale. Lavori che andranno a migliorare anche l’immagine della città. Il decreto di affidamento dei lavori del secondo stralcio è stato pubblicato ieri con lo spostamento dei cantieri navali, si è venuta a creare una zona che sarà utilizzata come area di sosta a servizio della portualità e della comunità. La prima parte dell’intervento di urbanizzazione e di riqualificazione è stata realizzata dal Comune di San Benedetto ed eseguita con il sostegno dei fondi della Regione Marche e un costo di 500mila euro. Ora parte un nuovo stralcio dei lavori, che sarà fatto dall’Autorità di sistema portuale, con un investimento di 400mila euro. "Uno dei nostri compiti è migliorare la fruibilità e la gestione degli spazi a servizio della portualità" afferma il presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale, Vincenzo Garofalo. Sull’argomento è intervenuto anche il sindaco di San Benedetto Antonio Spazzafumo: "Con questo intervento che, ancora una volta, ha visto Comune e Autorità collaborare strettamente per arrivare all’obiettivo completiamo con rete fognaria e asfalti l’intervento di sistemazione di quell’area compresa tra i parcheggi di piazza Mar del Plata e il lato sud dei cantieri che è essenziale sia per garantire piena operatività a queste aziende, sia per definire i confini tra gli spazi della cantieristica e quelli a servizio della città".

Marcello Iezzi