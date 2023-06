Parte la ’Farmacia dei servizi’

Di ‘Farmacia dei servizi’, la cui sperimentazione nelle Marche è partita ieri con 270 farmacie, si è parlato ad Ascoli nel corso del seminario riservato ai farmacisti della provincia che hanno aderito e che sono 41. L’incontro si collega agli analoghi svolti nelle altre province marchigiane per sensibilizzare le farmacie ad accettare di partecipare alla sperimentazione, momento basilare per un nuovo approccio al rapporto con i cittadini. Patrizia Righetti, presidente di Federfarma Ascoli, ricorda che "solo se la sperimentazione riuscirà a fornire utili spunti sulle esigenze dei territori in termini di prestazioni sanitarie, allora la farmacia di comunità diventerà, a partire dal nuovo anno, una ulteriore e qualificata sicurezza per i cittadini". Il farmacista potrà assicurare ai cittadini che avranno i requisiti per accedere alla sperimentazione di nuovi servizi, l’uso corretto dei farmaci e il monitoraggio dell’aderenza alla terapia per il diabete e la broncopneumopatia cronica ostruttiva.