Parte la festa: il Carnevale nelle parrocchie

Tutto è pronto per il Carnevale a Colli del Tronto organizzato dalle parrocchie di San Giuseppe e Santa Felicita. La festa si terrà domani, alle 16, nell’oratorio della chiesa di Santa Felicita a Colli capoluogo, per l’occasione ci sarà tanta musica, stand, sfilata delle maschere, un’occasione per divertirsi tutti. Gli organizzatori invitano i partecipanti a portare qualcosa da dividere con tutti per la merenda. Infine alle 19 si terrà la messa in maschera. L’iniziativa è rivolta ai più piccoli, ma anche agli adulti, infatti dai 0 ai 99 anni, al termine della festa si potrà partecipare alla messa anche vestiti in maschera