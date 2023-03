Parte la stagione dei concerti Primo appuntamento al Concordia

La Stagione dei concerti 2023 di San Benedetto è un "Itinerario musicale nella città che vive". Si partirà domani al Teatro Concordia, con la serata inaugurale, in programma alle 21, per un cartellone allestito dall’assessorato alla cultura retto da Lina Lazzari e dalla Fondazione Gioventù Musicale d’Italia, con la presidente Rita Virgili. "Avevo, l’ho portato avanti e ancora ho il progetto di fare in modo che la cultura possa permeare il nostro territorio. Per la nuova stagione concertistica, questa città non ha molti luoghi deputati ad accogliere la cultura, però ha luoghi che vanno valorizzati: abbiamo cercato di portare la musica in luoghi anche non convenzionali" spiega l’assessore Lazzari, non nascondendo la soddisfazione per il suo impegno verso il progetto per Villa Rambelli che "sta per concretizzarsi con la ristrutturazione".

"Questo progetto si concretizza e attraversa i luoghi deputati alla cultura, con l’apertura al Teatro Concordia del 10 marzo, uno ulteriore in un luogo di lavoro, nello Showroom Emilcar, dove abbiamo pensato ad una incursione nella musica jazz, con due grandi esponenti, del jazz internazionale, Ferruccio Spinetti e Giovanni Ceccarelli, con uno spettacolo dedicato al grande Ennio Morricone (26 marzo ore 18.30) , poi nel Palazzo Bice Piacentini (14 aprile), inoltre, nella casa comunale, la sala consiliare (14 maggio e 15 maggio, rispettivamente alle 18 e alle ore 10 e 11, per le scuole) e la conclusione sempre a maggio con data da stabilire, all’Istituto Alberghiero Buscemi, alle ore 18, con a seguire apericena", dice Rita Virgili.

La serata inaugurale di domani sarà con Fabrizio Meloni, primo clarinetto del Teatro alla Scala, in un concerto affascinante nella musica del novecento, con il Quartetto d’archi Nous, composto da Tiziano Baviera e Alberto Franchin al violino, Sara Dambruoso alla viola e Tommaso Tesini al violoncello. Coinvolte le scuole: il Liceo scientifico Rosetti, la scuola media Curzi e l’Istituto Musicale Vivaldi. Il costo del biglietti è stato mantenuto basso, per rendere accessibile la cultura a tutti: 10 euro intero, 7 ridotto (per ragazzi fino ai 25 anni, iscritti alle scuole e all’Utes. Abbonamento intero 35 euro, ridotto 20.

Stefania Mezzina