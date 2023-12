Partecipate e Tari, se ne parla in Consiglio

Il sindaco di Cupra Marittima, Alessio Piersimoni ha convocato il consiglio comunale per il giovedì prossimo 21 dicembre alle ore 21, con 9 punti all’ordine del giorno, quasi tutti di carattere tecnico-amministrativo. Tra questi la revisione periodica delle partecipate con la relazione sulla situazione gestionale dei servizi pubblici e l’individuazione di partecipazioni da alienare e da valorizzare. Sarà poi determinata la tariffa Tari, la tassa sui rifiuti per il 2024, l’imposta Imu con la conferma per il prossimo anno, l’addizionale IrPef con la conferma dell’aliquota. All’ordine del giorno anche il piano delle alienazioni e valorizzazione degli immobili comunali per il triennio 2024-2026 e l’approvazione del programma triennale delle opere pubbliche. Infine saranno discussi i documenti di programmazione finanziaria 2024 – 2026, con l’approvazione del documento unico di programmazione e del bilancio di previsione. Un consiglio comunale molto impegnativo e ci sarà da vedere come i consiglieri di minoranza si comporteranno su bilancio di previsione e tariffe, già decise dal governo cittadino.