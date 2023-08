Partecipazione al lavoro: raccolta firme

Sta per entrare nel vivo anche nel Piceno la raccolta di firme riguardante la proposta di legge di iniziativa popolare promossa dalla Cisl sul tema delicato della partecipazione al lavoro. A caldeggiare i lavoratori a firmare la proposta di legge recandosi presso i punti allestiti per la raccolta che verranno presto resi noti, è stata ieri la segretaria regionale della Cisl Maria Teresa Ferretti insieme a Andrea Migliori, Tonino Passaretti, Roberto Celi e Giorgio Cipollini. "Una campagna iniziata lo scorso 1 giugno volta all’approvazione di una legge di iniziativa popolare che favorisca la partecipazione dei lavoratori all’impresa, come per altro sancito dall’articolo 46 della Costituzione. Pensiamo che sia determinante per dare un nuovo paradigma economico e sociale al lavoro e soprattutto dare nuovi modelli e nuovi orientamenti alla conduzione delle imprese e alle relazioni di lavoro" ha spiegato Ferretti. Preminenza de lavoro che non deve essere strumento della produzione, il lavoratore non deve essere uno strumento della produzione ma un collaboratore dell’impresa" sono i concetti base dell’art. 46 della Costituzione. "No alla produzione pura, ma il lavoratore deve partecipare alla gestione, anche in ruoli di conduzione. A noi piace il dialogo, con questa proposta di legge cerchiamo di avere uno strumento più ordinato e che valorizzi ancora di più il nostro lavoro" aggiunge la segretaria della Cisl Marche. "Nel nostro territorio abbiamo esempi di contrattazione aziendale, ma non di contrattazione territoriale. La nostra proposta non è un esercizio teorico, ma qualcosa di concreto". I primi banchetti pubblici verranno allestiti domani al mercato di San Benedetto e poi sabato in quello di piazza Arringo ad Ascoli; una prima tappa di vari momenti valutando anche la possibilità di informare i lavoratori all’interno e all’esterno delle imprese. "Il lavoro deve essere elemento di democrazia fondamentale e per questo organizzeremo anche un evento pubblico al quale sarà presente un nostro rappresentante nazionale" ha detto ancora Maria Teresa Ferretti. Nel territorio piceno il concetto di partecipazione nel mondo del lavoro non è applicato ancora. "Questa iniziativa della Cisl ci può però essere d’aiuto – ha concluso Andrea Migliori".