Partecipazione, arriva il segretario del Censis. Giorgio De Rita

Per le Giornate della Partecipazione, sabato il segretario generale del Censis Giorgio De Rita, interverrà a Grottammare, ore 10 nella sala Consiliare. Il segretario dello storico istituto italiano analizzerà le sfide che la partecipazione politica deve affrontare in Italia, focalizzando l’intervento dal titolo ’Evoluzione e involuzione della partecipazione’ sulla necessità di ridurre la distanza tra i cittadini e le istituzioni e di rafforzare il profitto sociale attraverso la partecipazione. L’incontro si aprirà con il saluto e un’introduzione ai lavori del sindaco Alessandro Rocchi, al quale seguiranno i contributi del consigliere delegato alla Partecipazione Marco Tamburro, sul tema ’Grottammare partecipativa, maggiori strumenti e di Pier Paolo Fanesi, del servizio Partecipazione del Comune su ’Prossimi passi e nuove sfide sulla partecipazione civica’. "La partecipazione politica è un diritto e un dovere dei cittadini – afferma il sindaco di Grottammare, Alessandro Rocchi –. È un modo per esercitare la propria cittadinanza attiva e per contribuire a migliorare la propria comunità".