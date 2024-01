’Partecipazione’ attacca:: "Il sindaco Romani incollato alla poltrona"

Nei giorni scorsi abbiamo fatto un sondaggio per capire se nelle prossime consultazioni elettorali i sindaci in carica hanno intenzione a ripresentarsi. A Massignano, Massimo Romani ha espresso la volontà di continuare nella sua opera per il terzo mandato, al fine di portare a termine i progetti avviati. Il Movimento cittadino ’PartecipAzione’ ha subito preparato un manifesto denunciando "bugie, inadempienze e attaccamento al potere". "Non comprendiamo perché il sindaco di Massignano si ostini a rimanere incollato alla poltrona e chiedere di governare per 15 anni consecutivi, quando nei 10 anni trascorsi non ha fatto niente per frenare la decadenza del paese – affermano i vertici del movimento – I problemi si sono incancreniti e non si è portata a soluzione nessuna questione rilevante (centro storico in agonia, Marina di Massignano e Villa Santi abbandonati e senza servizi). Fare il sindaco – termina la lunga nota di PartecipAzione – non è una professione, ma una missione che richiede visione ampia, spirito di sacrificio e costante confronto con i cittadini". Insomma mancano ancora alcuni mesi per le votazioni, ma a Massignano la campagna elettorale si preannuncia molto complessa e serrata.