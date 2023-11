PartecipAzione attacca;: "Prezzo assurdo per progetto fantasma"

Il movimento ’PartecipAzione’ torna sul caso Marina di Massignano, in particolare sulla spiaggia e il progetto ’fantasma’. "Prima c’era un accordo di programma che vincolava Comune e costruttori a fare gli attraversamenti e sottopassi, e impegnava la proprietaria del terreno adiacente alla spiaggia a realizzare investimenti turistici. Poi la proprietaria si è voluta ritirare dall’accordo rinunciando a fare il camping ipotizzato senza che il Comune chiedesse alcun risarcimento per l’inadempienza. Nel 2022 l’accordo di programma è scaduto, così come il Piano di spiaggia, senza che il comune facesse nulla. A ridosso delle elezioni, il Comune di Massignano ha deciso di comprare la terra privata dove doveva sorgere il campeggio per 260.000 euro. Un prezzo assurdo,richiesto dalla proprietaria e accettato supinamente dal Comune che su quella terra, piena di vincoli, non sa cosa fare. Qualcuno in Comune dice che un progetto esiste ma sarebbe incompleto. I soldi per l’acquisto della terra e la redazione del progetto li prenderebbe da un bando ministeriale, scaduto il 23 settembre e la domanda presentata l’11 novembre. Bisognerà ripresentare la domanda nel 2024. Quindi solo chiacchiere elettorali".