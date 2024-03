’PartecipAzione’:: "La strada di via Fontane va riparata presto"

Si accende il clima elettorale e i problemi vengono evidenziati con una certa sollecitudine da consiglieri di minoranza e comitati cittadini. A Massignano, ’Partecipazione’ che sfiderà il sindaco uscente Massimo Romani, sollecita la riparazione della strada di via Fontane. "Il Ministero delle Infrastrutture ha reso noto l’apertura, dalle 12 di giovedì scorso, fino al 29 marzo, dello sportello on-line per inviare le richieste di finanziamento a valere sul Fondo investimenti stradali nei comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti e finanzia gli interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali fino a 150mila euro – ricorda ’Partecipazione’ – Il Comune di Massignano ha subìto una frana, causa maltempo, che ha reso inagibile metà del primo tratto di via Fontane. Poiché è stato già perso un finanziamento regionale per la sistemazione di quella strada, proponiamo di presentare un nuovo progetto evitando costose palificazioni".