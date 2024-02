’PartecipAzione’, pienone per l’incontro con i cittadini

Cresce la curiosità e l’interesse degli abitanti di Massignano, che a primavera si recheranno alle urne, per gli incontri di ascolto proposti del Comitato cittadino ’PartecipAzione’. Il salone dell’hotel Villa Aniana, sabato è stato affollato di residenti del centro del paese e della zona Monti. Circa 200 partecipanti in tre incontri, per una comunità di 1600 anime, di cui un migliaio sono elettori, rappresentano un successo straordinario. Per Massignano gli incontri mirati ad ascoltare le esigenze dei cittadini, per poi dare corpo al programma elettorale, non è una consuetudine, quindi questo metodo ’innovativo’ per la località collinare, sta suscitando molta curiosità. L’altro aspetto è che, secondo i membri del comitato cittadino, le persone che si starebbero proponendo per far parte della lista, sono "preparate e popolari e, soprattutto, l’attenzione che viene riservata ai cittadini è vista in modo positivo e solidale, poiché si avverte che c’è gente intenzionata ad occuparsi del paese e delle persone. Noi – la conclusione del Comitato – sappiamo che vi è la necessità di continuare a portare avanti un lavoro capillare per capire i problemi e conquistare la fiducia dei massignanesi".