Partenza col botto Giornate Fai, tutti pazzi per il Ponte di Cecco: "C’erano tanti giovani"

Ha registrato subito un grande successo di pubblico la prima delle due giornate di primavera 2023 organizzate dal Fai, che ieri ha aperto le porte di alcuni dei luoghi più interessanti e suggestivi della città. I primi dati forniti nel pomeriggio parlavano di diverse centinaia di visite per ognuno dei cinque siti che quest’anno sono stati selezionati dai volontari della sezione ascolana del fondo ambientale italiano. Il museo diocesano, ad esempio, ha registrato oltre 400 accessi, 600 ce ne sono stati a palazzo Centini Piccolomini e all’ex Cereria o all’area archeologica di Palazzo dei Capitani. A sballare però ogni previsione è stato il ponte di Cecco, da poco riaperto dopo mesi di lavori: qui gli ingressi sono stati addirittura quasi 1.000. Il bilancio della prima giornata di primavera, complice anche le ottime condizioni meteorologiche, insomma è decisamente buono. E oggi si stima che i numeri saranno ancora maggiori. L’obiettivo è ripetere il successo degli ultimi anni, quando con l’ex Carbon e la Fortezza Pia Ascoli riuscì a piazzarsi tra le città più attive e apprezzate in tutta Italia. Ieri sono stati tanti gli ascolani che hanno potuto riassaporare e riscoprire la bellezza di alcuni angoli, palazzi, o musei, ma per molti si è trattato, in alcuni casi, della prima volta. E non c’erano solo ascolani, anzi. In fila all’ingresso delle varie strutture abbiamo trovato visitatori provenienti da varie parti d’Italia come Ancona, Jesi, Macerata, Bologna, Roma e Parma, mentre è capitato anche di imbattersi in turisti giunti dall’Olanda e persino dagli Stati Uniti.

"Alcuni ospiti venuti da fuori – spiega la presidente del Fai Marche, Alessandra Stipa – hanno ammesso che disegnano i propri itinerari sulla base dei luoghi scelti dal Fai. Siamo particolarmente soddisfatti perché abbiamo visto tanti giovani". Tra le sorprese di ieri il palazzo Centini Piccolomini, che ha registrato un boom forse in parte inaspettato. "Sono dell’avviso che bisogna sforzarsi per far visitare la città dentro, nei luoghi interni – spiega ancora –, perché ci porta ad un tipo di pubblico più stanziale, che ha bisogno di tempo per apprezzare le opere. Dentro questi palazzi, questi musei, ci sono anche le storie, i racconti, gli aneddoti. In particolare è stato molto apprezzato il filo conduttore che ha legato palazzo Centini e l’ex cereria, perché parliamo di luoghi di lavoro: il primo come contenitore di opere, l’altro è stato riutilizzato attraverso un sapiente lavoro architettonico risolvendo anche le necessità dei professionisti che occupano i box al suo interno". Ad accompagnare i visitatori alla scoperta dei luoghi dell’arte c’erano ieri tanti volontari, come il gruppo Giovani del Fai, l’associazione Artemista e gli allievi dell’istituto Spontini.

Domenico Cantalamessa