Partita ad alta tensione. Tifoso dà un pugno al giocatore avversario. Carabinieri al campo

Momenti di tensione nella serata di venerdì al palasport ’Bernardo Speca’ dov’era in corso la partita di calcio a 5, campionato di serie C2 girone C, fra la Sambenedettese e la capolista Fermana. Un uomo, neanche tanto giovane, dagli spalti è riuscito ad avvicinarsi ad un giocatore della Fermana che sedeva in panchina e a colpirlo con pugno. La partita è stata sospesa per una ventina di minuti, il tempo per soccorrere il calciatore di 22 anni di Ancona che è stato portato al Pronto soccorso di San Benedetto, in codice verde, dall’equipaggio della potes 118. Contemporaneamente sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di San Benedetto, anche su richiesta del direttore di gara preoccupato per le eventuali condizioni del calciatore. I militari dell’arma, hanno identificato alcune persone fra cui, sembra, anche l’uomo che ha colpito il calciatore.

Ma secondo alcune fonti, l’aggressore si sarebbe allontanato dal palazzetto dello sport prima dell’arrivo dei militari dell’arma, secondo altre, invece, sarebbe rimasto impassibile al suo posto. I carabinieri su questo particolare hanno preferito rimanere vaghi. Ora gli investigatori dell’arma stanno verificando la situazione per adottare eventuali provvedimenti. Un caso piuttosto singolare che non ha precedenti a San Benedetto, almeno nel calcio a 5."Ho un grande dispiacere per quello che è successo sugli spalti, non me lo aspettavo – ha commentato a fine gara, ai microfoni de La nuova Riviera, il presidente della Sambenedettese Alessio Collini – In due anni di serie D e serie C 2 la città ha sempre dimostrato di essere un esempio di fair play e di correttezza nei confronti degli avversari. Tra le due società vi è un rapporto di amicizia e di stima reciproca. Entrambi i sodalizi meritano altri palcoscenici. Sono intervenuto subito e, insieme, abbiamo ristabilito la normalità, così siamo andati avanti".

In campo vi è stato un grande agonismo fra due squadre costruite per la promozione, ma è stata sempre una partita piuttosto corretta che è terminata in parità, 3 a 3. Anche sugli spalti, gremiti per l’occasione come non si era mai visto prima, vi è stata molta rivalità fra le tifoserie, ma sempre in modo piuttosto corretto e nessuno poteva prevedere quello che è accaduto. I presenti, a ogni modo, hanno seguito tutta la vicenda con una certa apprensione e incredulità, poiché inizialmente il calciatore colpito era caduto a terra e non si era ben compresa la ragione. Per fortuna la contusione subita dal calciatore è stata di lieve entità, giudicata in codice verde, ma per i necessari controlli, il giovane è rimasto a lungo al pronto soccorso.

Marcello Iezzi