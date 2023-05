Ascoli: partita, scout e fiori. Ecco come muoversi

Ascoli Piceno, 12 maggio 2023 – Le cento torri si preparano a vivere giornate da bollino rosso dal punto di vista della viabilità. Gli attuali cantieri, le manifestazioni in centro e la partita Ascoli-Cosenza potrebbero portare nuovi disagi alla viabilità. L’Arengo ha provveduto ad adottare alcune ordinanze per regolamentare il flusso dei veicoli nelle zone interessate.

Ascoli Cosenza

Partiamo dal match del Picchio e dalle previsioni di afflusso della tifoseria ospite: nonostante i disagi sarà comunque garantito il rientro degli studenti a casa con trasporto pubblico, consentendo il transito sulla circonvallazione ai suddetti mezzi. Non si escludono rallentamenti dovuti alle condizioni del traffico al quale si aggiungeranno le chiusure per esigenze di ordine pubblico.

L’invito rivolto alla cittadinanza è di evitare di circolare tra le 12 e le 14, nonché al termine della partita quando si verificherà il classico deflusso dallo stadio Del Duca (tra le 15.45 e le 17).

Il centenario degli scout

Piazza Arringo e piazza del Popolo, invece, ospiteranno il centenario dello scoutismo ascolano. L’allestimento del campo scout sarà previsto dalle 16 di domani fino alle 18 di domenica nel giardino Colucci con il rituale dell’alzabandiera che avverrà nei giardini comunali di corso Vittorio Emanuele. Per l’occasione potrà essere utilizzata l’area di parcheggio interna del campo Squarcia fino alla mezzanotte di domenica.

Città in fiore

Sempre domani e domenica in centro è prevista anche la manifestazione ‘Città in fiore’. Per l’occasione saranno sospese le corse del trenino turistico di Giocamondo.

Come cambia la viabilità

A partire da lunedì, invece, sarà ridisegnata la viabilità di piazza Immacolata nell’ottica di favorire l’intervento previsto per lo sviluppo del percorso ciclopedonale bidirezionale. Nel quartiere di Porta Maggiore dal 15 maggio al 30 giugno sarà interdetto il transito veicolare sulla corsia di scorrimento, di volta in volta, interessata dai suddetti lavori. Il doppio senso di marcia verrà spostato sulla corsia del lato opposto rispetto ai lavori. In prossimità della piazza sarà introdotto l’obbligo di svoltare a destra verso via Erasmo Mari per tutti i veicoli che in uscita dalla corsia sud (lato edicola) si immetteranno nella corsia centrale. Verrà inoltre revocata la possibilità si sostare negli stalli previsti con la rimozione coatta che andrà ad operare su tutti i lati di piazza Immacolata interessati ai lavori. Intanto qualche residente lamenta un nuovo rallentamento dei lavori per la ciclabile di corso Vittorio Emanuele nella zona adiacente al duomo e a quella relativa al semaforo del Carmine con conseguenti intasamenti che continuano a verificarsi nella via in questione, in via De Gasperi e sul Ponte Maggiore.