Partiti gli interventi di riqualificazione dell’area camper

RIPATRANSONE

Una cosa dopo l’altra, Ripatransone si muove per mettere in sicurezza il territorio, gli edifici pubblici e anche iniziative che possono incrementare il movimento turistico, seppur in forma itinerante. Nei giorni scorsi, infatti, sono iniziati i lavori di potenziamento e riqualificazione dell’Area Camper comunale sita in Contrada Sant’Angelo di fronte all’ingresso del Quercus Park Selva dei Frati. Era da tempo che l’amministrazione aveva in animo di sistemare l’area da cui si gode un panorama davvero interessante. "Il progetto è stato finanziato con fondi regionali, cui si aggiunge una compartecipazione del nostro ente, per un importo complessivo di 28.050 € - afferma il sindaco Alessandro Lucciarini - L’intervento riguarda il rifacimento degli stalli, la realizzazione dei servizi complementari alla sosta di camper e caravan e la riqualificazione generale dell’area e della pavimentazione. Un importante progetto di sostegno al turismo".