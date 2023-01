Partiti i lavori alla pista di pattinaggio

Sono partiti i lavori nell’area della pista di pattinaggio a Castel di Lama, dopo che il Comune si è aggiudicato il bando ‘Sport e Periferie’ della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per lo Sport, che vede un finanziamento di 500 mila euro a fondo perduto. Il progetto prevede la riqualificazione dell’intera area del pattinaggio di Piattoni. Al finanziamento si aggiunge anche una partecipazione che spetta al Comune, un mutuo di 316mila euro. Il totale del finanziamento è di 816 mila euro. Nei giorni scorsi è arrivata un’ulteriore novità, che è stata annunciata dal sindaco Mauro Bochicchio: "Abbiamo ricevuto una buonissima notizia, il mutuo con il quale sarà cofinanziato la rigenerazione dell’impianto sarà a tasso zero, consentendo al Comune un risparmio di circa 125mila euro". Vicino ci sarà una pista esterna per percorsi jogging, un impianto per Bmx e uno per lo skateboard, un’area fitness calistenico e un campo di beach volley permanente.

m.g.l.