Partiti i lavori in via Valtesino per scongiurare gli allagamenti:: "Così ci sarà più sicurezza"

Finalmente ci siamo. In via Valtesino, zona Agraria a Porto d’Ascoli, sono iniziati ieri mattina i lavori per la posa della pompa di sollevamento che dovrà risolvere il problema degli allagamenti che tanta apprensione suscita negli abitanti della via e del quartiere. E’ stata una lunga battaglia tra il portavoce Ercole Speca e l’amministrazione comunale, fatta di telefonate, e mail, raccolta di firme, richieste di sopralluoghi eseguiti dai tecnici del Comune, di amministratori e perfino consiglieri della minoranza ed anche interventi tecnici per sondare con le telecamere le condizioni delle tubature. Gli abitanti premevano per la realizzazione di una nuova linea della condotta delle acque chiare, che sarebbe stata molto costosa. Alla fine, con l’impegno del vice sindaco Tonino Capriotti, è stato deciso per un intervento più ‘leggero’ economicamente parlando per le casse del Comune, con l’installazione di una pompa di sollevamento che, in caso di aumento del flusso di acqua entra in funzione è trasporta il surplus direttamente nella rete fognante principale del quartiere Agraria. "Purtroppo in quella zona c’è un tratto in contropendenza a circa 20 metri dalla ferrovia – ricorda il vice sindaco Capriotti – che impedisce il deflusso dell’acqua. Tra le tante segnalazioni c’è stata anche una interrogazione del consigliere Marinangeli e noi abbiamo accolto la richiesta inserendola in bilancio e a fine anno abbiamo anche assegnato i lavori. Con le piccole piogge non ci saranno più accumuli di acqua e con grandi temporali, come accade in tutta la città, potrebbero esserci eventuali aumenti del livello di acqua ma che saranno riassorbiti più velocemente". "Noi ci siamo battuti per avere una condotta nuova – insiste Ercole Speca – ma questa soluzione, intanto, ci da qualche sicurezza i più".

Marcello Iezzi