Partiti i ragazzi del FantaSanremo

È iniziata ieri mattina la trasferta dei ragazzi del team del FantaSanremo alla volta della città dei fiori dove resteranno per tutta la durata del Festival. L’appuntamento non poteva che essere in piazza Sacro Cuore, nella frazione Corva, davanti all’ormai famoso Bar Corva da Papalina, casa del FantaSanremo, dove ad attenderli c’era un pullman che lo staff del fantasy game ha potuto utilizzare per la trasferta grazie al supporto del Comune di Porto Sant’Elpidio e della Steat. Il Comune di Sanremo ha messo a disposizione del FantaSanremo uno spazio all’interno del Palafiori dove è stato ricreata l’atmosfera del bar da Papalina. "Nello spazio allestito a Sanremo faremo tutto quello che abbiamo fatto fino ad ora nel nostro bar– spiegano i ragazzi– : guarderemo le puntate, assegneremo i punteggi, faremo le dirette Instagram e TikTok. Oggi è l’ultimo giorno disponibile per iscriversi al gioco: ci sono già 2,5 milioni squadre che potrebbero salire a 3.