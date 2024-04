"Partiti subito col tutto esaurito"

"Devo ammettere che è stato un weekend positivo sul piano lavorativo perché sia la Dimora Storica Palazzo dei Mercanti che l’Hotel Guiderocchi che gestiamo da qualche anno, hanno fatto registrare il tutto esaurito, completando un trend positivo che sta andando avanti già dalle Festività Natalizie" dice Matteo Di Sabatino. "All’inizio del 2024 ci eravamo imposti di migliorare i numeri fatti lo scorso anno e per ora siamo sopra le nostre aspettative grazie anche a questi fine settimana di marzo e questo weekend pasquale. Abbiamo anche dei buoni risultati con i turisti stranieri che solitamente compongono il 50% della nostra clientela almeno d’estate, ma già adesso questi risultati sono comunque migliori rispetto allo scorso anno. D’altronde il Palazzo dei Mercanti, grazie ad una profonda caratterizzazione, dispone di diverse tipologie di camere, adatte a soddisfare le esigenze di una clientela sia business che più esigente. All’interno del Palazzo si intrecciano le anime di diverse attività funzionali al completamento di una perfetta esperienza di soggiorno. Prima su tutte, l’esclusiva Seta Spa, un’area dedicata completamente al benessere in un ambiente suggestivo e rilassante. Noi cerchiamo di offrire comfort e qualità nel servizio abbinati al nuovo ristorante ‘CiBo’ che abbiamo aperto su via Trieste a disposizione della clientela ma anche di chi ama mangiare genuino e soprattutto pietanze locali. L’Hotel Guiderocchi ha un servizio diverso con 23 camere nobiliari di grande effetto in un Palazzo curato nei minimi dettagli e tutti gli ambienti seppur dotati di ogni comfort, che mantengono inalterato lo stile del Palazzo, dei suoi tessuti, dei suoi storici affreschi. Palazzo Guiderocchi, un tempo dimora era del tiranno del luogo, Cancelleria del censo, Tribunale ecclesiastico e archivio notarile, oggi accoglie gli ospiti in un hotel di charme, grazie ad un importante opera di recupero".