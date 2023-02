Partito il cantiere in Corso Vittorio Nuovo percorso ciclopedonale

Sono ufficialmente iniziati ieri i lavori previsti in corso Vittorio Emanuele per l’allestimento della nuovo percorso ciclopedonale bidirezionale che si svilupperà fino al battistero. Il primo passo compiuto è stata la fresatura dell’attuale fondo esistente. A seguire si procederà alla realizzazione della nuova pavimentazione. L’intervento programmato rientra nell’attuazione del progetto ‘mobilità, sviluppo e potenziamento delle connessioni di mobilità dolce della città’. Sui tratti interessati è stato disposto il divieto di sosta su ambo i lati fino al 30 aprile 2023. Il nuovo cantiere si è andato ad aggiungersi a quelli già presenti sulla via generando inevitabilmente qualche disagio per residenti e attività.