Partito un corso di scacchi

Ha preso il via, presso il carcere di Ascoli, un corso di scacchi riservato ai detenuti. L’iniziativa rientra nelle attività previste dal un protocollo d’intesa stipulato tra Unione Sportiva Acli e Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia realizzare interventi di carattere sportivo per nei confronti dei soggetti in esecuzione di pena. Tale protocollo d’intesa, firmato per la prima volta nel 2016, è stato rinnovato in data 14 dicembre 2020 ed ha validità triennale. Il corso viene realizzato a seguito della partecipazione dell’U.S. Acli provinciale ad un bando del Comune di Ascoli.