Party al Lido di Fermo Riecco la ’Notte fluo’

È la notte più pazza dell’estate, notte di tutti i colori, per tutte le età, per un divertimento sano che coinvolge veramente tutti. Torna la Notte fluo a Lido di Fermo, domani sera va in scena l’ottava edizione di una manifestazione organizzata da Eventi no Stop, con Monica Ferracuti. Il vicesindaco, Mauro Torresi, sottolinea che si tratta dell’ennesimo evento dedicato alla costa fermana: "Ne facciamo tante e questa è la migliore risposta per chi ci accusa di fare solo manifestazioni in centro. Abbiamo avuto la festa dedicata agli States, abbiamo la notte fluo, arriverà il Carnevale estivo a fine mese e poi a metà agosto ‘Ti gusto al volo’, con il cibo di strada. Mi pare che sia una programmazione più che dignitosa, con il mercatino che è una bella tradizione e che accompagna le passeggiate di fermani e turisti".

Monica Ferracuti spiega come è organizzata la serata: "Già nel primo pomeriggio di sabato ci saranno gli stand per comprare la maglietta bianca da indossare, le polverine fluo, tutte naturali e assolutamente lavabili, oltre che anallergiche, i braccialetti e i gadget per colorarsi di fluo. A partire dalle 21, nel tratto di spiaggia libera vicino allo chalet Malu, comincerà la musica con i 90 Mania, musicisti trascinanti che richiamano tantissima gente, insieme a loro i Mas flow, anche loro con dance ’80 ’90, con almeno quindici personaggi sul palco che terranno ben cinque ore di musica.

Grande voglia di libertà e di vivere a piedi scalzi, ballando sulla spiaggia, per una notte è bellissimo colorarsi di fluo e si va in giro tutti imbrattati e colorati. Premieremo la persona più colorata, direttamente sul palco, con i nostri gadget". C’è qualche stand gastronomico ma il consiglio è anche quello di prenotare nei locali della costa che sono tutti pronti per accogliere la folla delle grandi occasioni. "E’ una festa veramente divertente – conferma Torresi – ho visto genitori e figli divertirsi insieme, ballare fino a tardi, sorridere, con la voglia di evadere e di stare insieme. Siamo sicuro che Lido sabato esploderà di colori e di gente".

a.m.