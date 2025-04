Pasqua e ponti di primavera, Neroni di Cna: "Turismo, le aspettative sono buone"

"Le aspettative sono buone secondo me, quest’anno ci sono tutte le carte per fare bene". A parlare è Domenico Neroni, operatore turistico del Valentino Resort di Grottammare e presidente di Cna Picena Turismo. In vista della nuova stagione estiva, le sue parole sono piene di ottimismo: a trainare l’avvio saranno i ponti di primavera che, quest’anno, offrono un’occasione favorevole per iniziare prima del solito. "Abbiamo dei ponti, tra il periodo di Pasqua e quelli successivi, che giocano tutti a nostro favore", sottolinea, "quindi inizieremo la stagione prima e, a prescindere dal calendario, l’impressione è che la stagione si proporrà in maniera molto positiva". Un cambio di passo rispetto allo scorso anno, quando si era registrato un rallentamento nei flussi anche se Neroni parla comunque di un anno sui generis, un caso isolato. Ora, però, la situazione sembra diversa: "Nonostante l’economia non sia proprio dalla nostra parte, si vede una ripartenza dei mercati italiani e di quelli esteri". Il presidente di Cna Picena Turismo si dice incoraggiato anche dai dati che arrivano dalle strutture locali: "Per quanto riguarda la mia struttura e quelle dei colleghi con i quali mi relaziono quotidianamente, il flusso delle prenotazioni si preannuncia buono".

I periodi centrali dell’estate sarebbero già quasi pieni, ma la novità interessante riguarda la bassa stagione: "Stiamo lavorando abbastanza bene anche sulla bassa stagione e su questo stanno aiutando le difficoltà di alcuni Stati europei". Cresce anche l’interesse da parte dei turisti dell’Est Europa, da sempre legati alla Riviera delle Palme e al Piceno in generale: "Siamo fiduciosi che si possa riaprire il mercato della Russia, ma comunque tutto l’Est e il Nord Europa stanno riscoprendo le nostre zone". Più che sulla quantità, però, Neroni punta sulla qualità dell’accoglienza: "L’obiettivo non è tanto quello di incrementare le presenze, quello deve essere graduale, ma dobbiamo solo avere il giusto rapporto tra l’incremento delle presenze e l’incremento della qualità delle presenze". Un messaggio chiaro a tutti gli operatori del settore: servono professionalità e servizi all’altezza. "Ogni singolo operatore del settore deve riuscire a dare un servizio superiore. Non dobbiamo lavorare per abbassare i prezzi. Dobbiamo invece alzare l’asticella e dare al giusto prezzo un servizio superiore ai nostri ospiti che cercano proprio la qualità in questo territorio".

Emidio Lattanzi