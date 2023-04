Pasqua ortodossa, cambia viabilità

In occasione della Pasqua ortodossa che si celebra in questo fine settimana anche ad Ascoli il comune ha provveduto ad emettere un’ordinanza che regola viabilità e sosta in alcune vie e piazze per i giorni domani e domenica. In particolare, dalle ore 12 di oggi e fino alle ore 3,30 vige il divieto di sosta con rimozione forzata sul lato ovest di via Dari per lo spazio antistante la Parrocchia San Giovanni Cassiano; dalle ore 22,45 e fino alle ore 23,45 sempre di oggi è prevista l’interdizione della circolazione veicolare in via Dari con contestuale deviazione del transito veicolare proveniente dalla Piazza Sant’Agostino in Corso Mazzini con direzione ovest (Porta Romana) e di quello da Via Quinto Curzio Rufo verso la suddetta piazza in senso contrario di marcia. La Pasqua ortodossa segue la stessa regola generale della Pasqua cattolica (prima domenica dopo il primo plenilunio di primavera), ma si basa sul calendario giuliano anziché sul calendario gregoriano.