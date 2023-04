Ascoli, Pasqua da tutto esaurito. Ristoranti al completo: "C’è voglia di uscire e stare in compagnia"

Ascoli, 3 aprile 2023 – Le previsioni meteo non promettono un granché bene, ma manca ancora una settimana al weekend di Pasqua e tutto può succedere. Questa incertezza climatica non sta però scoraggiando le prenotazioni dei turisti sia al mare che in montagna, ma anche nei borghi d’arte. I Musei Civici di Ascoli saranno aperti a orario continuato e sicuramente in città ci sarà ancora tanta curiosità nel visitare il Ponte di Cecco riaperto con le Giornate del Fai. "Siamo al completo già da alcune settimane – ha ammesso Giggi Argira del ristorante ‘Il Ruspante’ in corso Vittorio Emanuele con il figlio Quirino – stiamo valutando anche di riaprire il giardino esterno, ma attenderemo le previsioni meteo qualche giorno prima. Di sicuro sarà una Pasqua affollata". Tante le prenotazioni negli hotel del centro e anche della periferia in particolare all’Hotel Villa Pigna. "Per quanto riguarda la ristorazione siamo pieni – ha ammesso Fabio Troiani – mentre per le camere abbiamo ancora una limitatissima disponibilità, ma sono tanti quelli che chiamano e che stanno aspettando previsioni meteo più attendibili". All’Osteria Ophis a Offida è già tutto al completo da settimane. "Anche a febbraio mentre eravamo chiusi per le ferie, continuavano ad arrivare prenotazioni – ha ammesso lo chef Daniele Citeroni – ma abbiamo solo 18 tavoli e più di tante persone non possiamo accogliere. Sono certo che saranno due giorni ‘bingo’ per tutti soprattutto se il meteo ci assisterà visto che è la prima data per la classica gita fuori porta". E il fuoriporta ha già fatto registrare il tutto esaurito anche al ‘Vecchio Mulino’ di Roccafluvione: "C’è tanta voglia di uscire a mangiare fuori – hanno ammesso Andrea e Stefano Argira – tanto che sono già tre settimane che con il bel tempo il nostro locale sta riscuotendo grande successo. A Pasqua saremo pieni e speriamo di continuare così anche nei ‘ponti’ del 25 aprile e del primo maggio". Al ‘Tiglio’ di Montemonaco lo chef stellato Enrico Mazzaroni ha già tavoli e camere prenotati da tempo mentre in queste ore si sta esibendo nello stand dei ‘Vini Moncaro’ al Vinitaly di Verona. Hotel e ristoranti sold out anche a Villa Picena di Colli del Tronto e al Parco dei Principi di Grottammare, le due strutture di proprietà dell’imprenditore Filippo Olivieri. Tutto pieno anche al mare con la riapertura di tanti stabilimenti balneari. "Abbiamo riaperto oggi (ieri; ndr) – ha ammesso Emidio Del Zompo dello chalet ‘La Bussola’ – e per Pasqua non abbiamo più posto già da alcune settimane". Ci sono rimasti un paio di tavoli disponibili, infine, al ‘Posto Nuovo’ di Porto d’Ascoli con lo chef Davide Camaioni che presenterà il nuovo menu con due novità: il picone al formaggio, salsiccia e rosmarino e la lonza di nerino umbro al vino cotto. Per Pasqua verrà poi riproposto un classico del ristorante ‘C’era una volta’ dell’indimenticato papà Tonino: gli gnocchi ripieni.