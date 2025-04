Pasqua, vince la stupidità: vandali rompono la statua

San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), 22 aprile 2025 – E’ stata una Pasqua, sostanzialmente, all’insegna della tranquillità, ma non sono venuti meno episodi di vandalismo lungo la fascia costiera.

Ripartiamo, però dall’incendio della Italiservizi di zona Agraria, ai confini con il territorio di Monteprandone accaduto la vigilia di Pasqua e che ha tenuto impegnate le squadre dei vigili del fuoco anche durante la notte successiva e la mattina di domenica per smassare tonnellate di materiali plastici. In attesa della risposta dell’ARPAM, che ha eseguito i prelievi nell’aria e a terra, resta ancora in vigore l’ordinanza firmata dal sindaco di San Benedetto, Antonio Spazzafumo e dal sindaco di Monteprandone, Sergio Loggi, che per precauzione vieta il consumo di prodotti vegetali coltivati nel raggio di un chilometro dal luogo dell’incendio e il pascolo di animali da reddito e d’affezione.

Nella notte fra sabato e domenica vi è stato un altro allarme incendio, questa volta a Carassai. Intorno alle 4,30 una donna si è resa conto che la sua abitazione stava andando a fuoco ed ha subito dato l’allarme. Una squadra dei vigili del fuoco di San Benedetto è accorsa sul posto ed ha spento le fiamme prima che potessero propagarsi in modo importante. Decisivo è stato il comportamento della donna che ha subito disattivato i servizi evitando che il presunto cortocircuito potesse continuare ad alimentare il principio d’incendio.

A San Benedetto invece, sono andati in scena i soliti imbecilli con inspiegabili atti vandalici. In piazza San Giovanni è stato prelevato un distributore automatico di piccoli gadget e trascinato in mezzo al parcheggio. Sulla passeggiata del molo sud, invece, è stata staccata la testa di gatto, costruita in cemento armato e decorata a mano da Roberto Capocasa che l’aveva installata fra gli scogli. Un’opera urbana che suscitava la curiosità di tante persone.

I delinquenti l’hanno staccata dal basamento e poi hanno spezzato entrambe le orecchie del gatto. Immediata la reazione di Capocasa che in un post ha parlato di «invasione di giovani imbecilli. Dopo questo gesto non ho più parole». Nel momento in cui i servizi delle forze dell’ordine si concentrano nel centro cittadino per contenere gli eventi notturni che di solito accadono nel fine settimana, i gruppi di giovani che hanno in animo di compiere gesti senza senso trovano altri spazi in zone meno visibili e monitorate.