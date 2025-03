Passa la Granfondo. Cambia la viabilità

Anche il territorio comunale di Offida domenica prossima sarà interessato da due passaggi della gara ciclistica, arrivata alla sua 16esima edizione, della Gran Fondo San Benedetto del Tronto. La bicicletta rappresenta nell’immaginario collettivo il miglior mezzo per esplorare il territorio, questa rappresenta la vera peculiarità della Gran Fondo San Benedetto del Tronto, unire il sano sport alle bellezze del territorio e alle tradizioni gastronomiche. La gara transiterà per quanto riguarda il territorio di Offida all’interno della sola frazione di Santa Maria Goretti, lungo la provinciale Valtesino. Si ricorda a tutti gli automobilisti, che il passaggio comporterà: la sospensione temporanea della circolazione lungo la strada interessata. L’interruzione per il Percorso corto interesserà la strada dalle 10.07 alle 11.18 per tutti i veicoli. Percorso lungo dalle 11.10 alle 13.07 per tutti i veicoli, al vincolo fanno eccezione i mezzi di soccorso e veicoli al seguito della gara.