Passa la tappa della Tirreno-Adriatico. Cerimonia di accoglienza aperta a tutti

Domani il territorio di Ripatransone vivrà una giornata sportiva importante con il passaggio della settima tappa della Tirreno Adriatico, tra le più importanti corse a tappe del calendario ciclistico internazionale. In collaborazione con il proprio main sponsor Cantina dei Colli Ripani e con l’Avis comunale di Ripatransone, l’associazione sportiva dilettantistica di Ripatransone Avis Bikers dei Colli Ripani riserverà alla carovana ciclistica della ‘Corsa dei due Mari’ una calorosa accoglienza aperta a tutti, per incitare i campioni in gara e dimostrare ancora una volta la passione del territorio per il grande ciclismo. Presso la pineta "Vincenzo Illuminati", posta lungo il percorso della tappa all’ingresso del centro urbano della Città, lungo la provinciale Cuprense sarà allestito uno spazio dove gli appassionati di ciclismo, dalle ore 12, potranno assistere al passaggio del gruppo, in un clima di festa e convivialità.