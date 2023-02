Passa su un pozzetto dell’elettricità e muore Addio al cane eroe Byron: "Ora chiarezza"

di Marcello Iezzi

Sono ancora in corso le indagini dei carabinieri per accertare le cause dell’improvvisa morte del cane Labrador Byron addestrato per la ricerca dei dispersi, tenuto al guinzaglio dal padrone, Massimiliano Galletti, mentre camminava sul marciapiede di via Giovanni XIII a San Benedetto. Secondo la prima ipotesi l’animale si sarebbe accasciato, morendo sul colpo, mentre stava passando sopra un pozzetto della rete elettrica, proprio a ridosso di un palo dell’illuminazione pubblica. L’episodio è accaduto nella tarda serata di domenica, intorno alle 21,30. In quel punto la metà del marciapiede è recintata per la presenza di un paio di cantieri. Il proprietario del cane ha subito dato l’allarme e sul posto si sono recati i vigili del fuoco che hanno fatto delimitare l’area interessata e poi un veterinario dell’Ast ed i carabinieri della compagnia di San Benedetto che stanno indagando per accertare le cause della morte del cane e le eventuali responsabilità. La presunta folgorazione del cane, al momento, resta tra le ipotesi più accreditate, ma si dovranno eseguire tutti gli accertamenti data la gravità dell’accaduto.

La carcassa dell’animale è stata messa a disposizione per gli accertamenti che saranno eseguiti nelle prossime ore. Nella zona, qualche settimana fa, sono stati eseguiti dei lavori e domenica sera durante i controlli dopo l’accaduto, sarebbe stato trovato un cavo con la guaina intaccata che toccava il pozzetto di ghisa. L’acqua piovana potrebbe aver fatto il resto, questo sempre se dagli accertamenti dovesse emergere che il Labrador è stato folgorato da una scossa elettrica. Tra le altre cose c’è anche da verificare il collegamento del cavo di messa a terra. Il marciapiede è stato interdetto al passaggio dei pedoni, mentre il Comune ha incaricato i propri tecnici di accertare le cause della disgrazia. Il funzionario comunale che segue il servizio ha dato immediata disposizione di disalimentare diverse linee della pubblica illuminazione che servono numerose vie del centro, ma anche delle strade parallele al lungomare, dove ci sono impianti analoghi per tipologia e periodo di realizzazione a quello di via Giovanni XXIII. Ieri mattina sono subito iniziate le verifiche da parte della ditta che ha realizzato l’impianto con la supervisione dei tecnici del Comune. Man mano che i controlli sui punti luce sono completati, le linee vengono rialimentate ma, dato il numero di punti luce da verificare, alcune strade sono rimaste al buio.

"Sono profondamente addolorato per quanto successo – dice il sindaco Antonio Spazzafumo – sono stato informato nella tarda serata di domenica dell’accaduto e ho dato immediate disposizioni affinché fosse fatto tutto quanto era necessario per tutelare la sicurezza pubblica. Ora attendo l’esito di queste verifiche. E’ un episodio incredibile nella sua drammaticità sul quale dev’essere fatta rapidamente chiarezza".