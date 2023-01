Passaggio di consegne da Seghetti a Pica

Passaggio di consegne nel Soroptimist club di Ascoli che oggi conta 70 socie. Romina Pica è la nuova presidente dopo Piera Seghetti. Soddisfatta dei 27 mesi di assiduo lavoro svolto per il club ascolano la presidente uscente che, nonostante la pandemia, ha realizzato numerosi e importanti service per la città. Tra questi, in occasione del quarantennale del Club, sono state restaurate, grazie al contributo di una socia, le 4 tende storiche della pinacoteca ad opera di Raffaella Chiucconi, sotto l’occhio vigile di Stefano Papetti. E ancora, sono state recuperate le 4 aiuole che si trovano a Porta Maggiore davanti alle Fontane Pilotti, in stato di abbandono da anni, con il ripristino dell’impianto di irrigazione, è stato intitolato uno slargo a Eugenia Scornavacca fondatrice del Cav, è stato istituito ‘Il fondo 365’ per essere vicine in ogni giorno alle donne vittime di violenza, il club ha raccolto fondi per le donne ucraine, afghane, per realtà locali quali Zarepta e per il Centro accoglienza vita. Nel biennio il club ha puntato molto sul green piantando alberi di alto fusto ai giardini comunali, ha organizzato diversi eventi e con la cena di Natale al Circolo Cittadino si è concluso il mandato della Seghetti raccogliendo fondi in favore di Zarepta.

l. c.